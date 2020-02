Na kraju nesreče so bili gasilci, policisti in reševalci. FOTO: PGD Mengeš

Odkopili so akumulator. FOTO: PGD Mengeš

Okoli 7.30 sta na Gorenjski cesti v Mengšu trčili osebni vozili, poroča uprava za zaščito in reševanje. Tri osebe so se poškodovale.Gasilci PGD Kamnik in Mengeš so zavarovali kraj dogodka, s tehničnim posegom rešili eno osebo, odklopili akumulatorja, počistili razlite motorne tekočine, postavili vozila nazaj na cestišče in nudili pomoč policiji ter reševalcem.Reševalci nujne medicinske pomoči iz Domžal so oskrbeli tri poškodovane osebe in jih prepeljali v bolnišnico.