DOMŽALE – V sredo okoli 18.40 sta v Selu pri Ihanu trčila motorist in traktor.



Motorist je padel in zadel drog javne razsvetljave, poroča uprava za zaščito in reševanje.



Posredovali so gasilci CZR Domžale, ki so pomagali reševalcem nujne medicinske pomoči iz Domžal pri oskrbi ponesrečenega motorista in zavarovali kraj dogodka.



Na kraju je bila tudi policija.