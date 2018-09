Huda nesreča pri delu: poškodovanih ima več reber

ŠEMPETER PRI GORICI – V četrtek ob 18.54 uri, je bila policija obveščena o delovni nesreči v Šempetru pri Gorici, kjer se je poškodoval 56–letni delavec, so sporočili s PU Nova Gorica.



Kasneje je bilo ugotovljeno, da je do nesreče prišlo pri raztovarjanju palet z drvmi, ko je ena od palet padla na delavca in ga poškodovala. Ugotovljeno je bilo, da je delavec tik pred nesrečo pregledoval zunanjo nakladalno rampo, na kateri je bil poškodovan kovinski robnik. Takrat je voznik viličarja, na katerem je imel naloženo paleto z briketi pri vožnji zadel drugo paleto z naloženimi trskami, ki je padla na 56-letnega delavca in ga poškodovala. Takoj po nesreči je viličarist poškodovanemu delavcu priskočil na pomoč in ga odpeljal v šempetrsko bolnišnico, kjer so mu nudili zdravniško pomoč. Tamkajšnji zdravstveni delavci so ugotovili, da je delavec huje poškodovan. Po prvih podatkih naj bi imel polomljenih več reber.



V povezavi z nesrečo so policisti obvestili preiskovalno sodnico Okrožnega sodišča in Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici, prav tako je bila obveščena pristojna delovna inšpekcijska služba. Novogoriški policisti bodo na podlagi vseh ugotovljenih dejstev obravnavanega primera podali ustrezen ukrep, so še sporočili s policije.