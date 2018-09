AJDOVŠČINA – Ob 8.33 se je v kraju Predmeja pri prekrivanju strehe zgodila huda nesreča.



Kot poročajo na spletni strani uprave za zaščito in reševanje, je delavcu padel lesen tram na glavo in ga poškodoval.



Posredovali so reševalci nujne medicinske pomoči iz Ajdovščine, gasilci PGD Col in dežurna ekipa za reševanje v gorah.



Poškodovanega delavca so z vojaškim helikopterjem prepeljali v UKC Ljubljana.