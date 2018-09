VIDEO: Priprtemu Šišku naj ne bi dovolili stikov z družino, niti s hčerko (3)

LJUBLJANA – »Andrej Šiško je s Štajersko vardo ponudil prostovoljno pomoč vojski in policiji pri varovanju ljudi in državnih meja. Zaprli so ga zaradi pritiskov politike, češ da je to nujen ukrep za zagotovitev varnosti ljudi. Kar je pa totalen absurd,« pravi Anica Bidar, ki ob tem postavlja vprašanje, ali je komu grozil ali pa so se politikanti podelali v hlače, ker se zavedajo, da