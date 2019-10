Huda nesreča na Bovškem: kolesarka mrtva obležala

BOVEC –V četrtek ob 16.02 je na poti iz Mangartskega sedla proti Strmcu, v Občini Bovec, kolesarka padla in se smrtno ponesrečila. Posredovali so gasilci Prostovoljnega gasilskega društva Bovec, reševalci Nujne medicinske pomoči in pogrebna služba, poroča Uprava za zaščito in reševanje.Nesreča se je zgodila, ko je državljanka Rusije vozila kolo iz smeri Mangartskega sedla, proti naselju Strmec, kot predzadnja, v skupini petih kolesarjev. V času vožnje je uporabljala predpisano homologirano varnostno čelado. Ko je pripeljala iz desnega nepreglednega ovinka, je izgubila oblast nad kolesom ter zapeljala na levo stran vozišča, kjer je trčila v skalno brežino in nato padla po vozišču. Zaradi hudih poškodb je na kraju nesreče umrla.Gre sicer za priljubljeno kolesarsko turo, kjer se kolesarji z 2000 metrov spustijo v dolino do vasi Strmec, kjer se je ženska tudi ponesrečila.