Hrvat s pištolo prisedel k dekletu iz okolice Maribora (22), posilstvo zanikajo

MARIBOR – Policijska uprava Maribor je danes razkrila nekaj podrobnosti v zvezi z ugrabitvijo 22-letnega dekleta prejšnji teden na območju Miklavža. Kot je povedal tiskovni predstavnik policije, je kaznivega dejanja ugrabitve, še pred tem pa ropa druge ženske, osumljen 26-letni hrvaški državljan z začasnim bivališčem v Mariboru.Do dogodka je prišlo v sredo zvečer, osumljenca pa so policisti hitro prijeli in ga v petek privedli na zaslišanje k dežurni preiskovalni sodnici na mariborskem sodišču, ki mu je po zaslišanju odredila pripor.Policisti so ga k dežurni preiskovalni sodnici privedli zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja ugrabitve pa tudi dveh kaznivih dejanj ropov in enega od kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost. Ob tem je Šadl zanikal, da naj bi bila oškodovanka posiljena, zaradi zaščite njenih interesov pa policija ne želi razkriti, česa natančno je v tej zvezi osumljen.Po ugotovitvah kriminalistov naj bi 26-letnik v sredo zvečer ugrabil 22-letno žensko iz okolice Maribora, ki se je po službi z avtomobilom nameravala odpeljati domov. Osumljeni se je na kraj dogodka pripeljal z drugim osebnim avtomobilom, s katerim je oškodovanki zaprl pot, ko se je želela vključiti na glavno cesto.Zamaskiran je prisedel v njeno vozilo in z vanjo usmerjeno pištolo zahteval, da je odpeljala s parkirišča. Med vožnjo jo je oropal, saj ji je odvzel denarnico in mobilni telefon, vmes pa storil še kaznivo dejanje zoper spolno nedotakljivost. Nato je od dekleta zahteval, da se presedeta, in je nekaj časa vozil on.Vozilo je odpeljal na kraj, kjer se je vse skupaj začelo, ter žrtvi zagrozil, naj ne obvesti policije, saj jo bo opazoval, nato pa se z njenim vozilom odpeljal. Od tam je kmalu zatem odpeljal še vozilo, s katerim se je pripeljal na kraj dogodka.Policisti so osumljenca izsledili in prijeli že naslednje jutro v bližini njegovega začasnega bivališča.Med preiskavo so ugotovili, da naj bi bil isti osumljenec utemeljeno osumljen še enega kaznivega dejanja ropa, ki ga je storil 30. septembra, prav tako na območju Miklavža. Tudi v tem primeru je uporabil pištolo, ki jo je usmeril v 36-letno žensko iz okolice Maribora, pote, ko ji je z vozilom, s katerim se je pripeljal, zaprl pot. Za tem je odprl voznikova vrata in od nje zahteval, da mu je izročila denarnico, ki jo je po tem, ko jo je pregledal, odvrgel v kanal Drave in se odpeljal.Kriminalisti istega moškega utemeljeno sumijo, da je skupaj s še dvema osumljencema že 23. avgusta v središču Maribora ugrabil 37-letnega moškega, ki so ga pri tem lažje poškodovali. V zvezi s tem preiskava še ni zaključena, zato bodo po končanem predkazenskem postopku vse tri kazensko ovadili. Šadl je o tem še povedal, da gre pri osumljenih sostorilcih za slovenska državljana.Pri hrvaškem državljanu so med policijskim pridržanjem opravili hišno preiskavo, pri kateri so zasegli več dokaznih predmetov, ki potrjujejo njegovo udeležbo v opisanih kaznivih dejanjih. Med preiskavo so kriminalisti še ugotovili, da je 26-letnik storil še več kaznivih dejanj, zaradi česar preiskavo intenzivno nadaljujejo.Osumljencu za ugrabitev grozi od šest mesecev do pet let zaporne kazni, za ropa od enega do desetih let, za kaznivo dejanje lahke telesne poškodbe pa je lahko kaznovan z denarno kaznijo ali z zaporom do enega leta.Policija je danes vse morebitne oškodovance pozvala, če so bili žrtev kaznivega dejanja, naj to sporočijo policiji in ne molčijo. Ob tem vse, ki bi kar koli vedeli o podobnih dejanjih, prosijo, da jim to sporočijo na interventno telefonsko številko 113 ali anonimni telefon policije 080 1200.Ker je osumljenec v priporu, poudarjajo, da se lahko ljudje še naprej počutijo varne.