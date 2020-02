Hrvaški državljan (44) zaprt v Sloveniji

Kriminalisti sektorja kriminalistične policije PU Maribor so zaradi suma storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje prepovedanih drog, nedovoljenih snovi v športu in predhodnih sestavin za njihovo izdelavo ter prometa z njimi obravnavali 44-letnega državljana Hrvaške. Pri njem so delavci Finančne uprave Republike Slovenije 7. februarja letos našli predmete, za katere je obstajal sum, da gre za prepovedano drogo.



O tem so obvestili kriminaliste PU Maribor, ki so na podlagi odredbe okrožnega sodišča na Ptuju opravili preiskavo vozila in pri tem zasegli 2.862,12 g prepovedane droge amfetamin.



Osumljeni je bil s kazensko ovadbo priveden k preiskovalnemu sodniku okrožnega sodišča na Ptuju, ki mu je odredil pripor. Za to kaznivo dejanje je predpisana kazen zapora od enega do desetih let.