Hoteli so postati zvezde youtuba, končalo pa se je skoraj tragično

IDRIJA – V soboto ob 13.52 so policiste OKC PU Nova Gorica obvestili o poškodbi mladoletnika. Ugotovili so, da se je skupina štirih mladoletnikov namenila posneti več videoposnetkov za objavo na youtubu. Eden od mladoletnikov (doma z območja PU Ljubljana) je sedel na podrtem drevesu na višini dveh metrov od tal nad gozdno potjo in snemal, preostali trije pa so se spustili z gorskimi kolesi proti Rudarski ulici. Ko so se peljali mimo, se je snemalcu odlomila veja na deblu drevesa, zaradi česar je padel na tla na hrbet in se lažje poškodoval, poroča PU Nova Gorica.



Poškodovanca so pregledali v ZD Idrija.