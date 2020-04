Grozno, kaj je počel 17-letnik, na koncu se je zaletel še v policiste

Včeraj okoli 23. ure PU Ljubljana obvestili, da je bil v Ivančni Gorici odtujen kombi.



Policisti so ga kmalu izsledili na avtocesti in voznika ustavili na izvozu Cikava.



Po ustavitvi je 17-letni osumljenec vozilo ponovno spravil v pogon in se namerno zaletel v službeno vozilo policije, vendar so ga policisti prijeli in obvladali.



Odvzeli so mu prostost. V naslednjih dneh ga bodo zaradi suma storitve kaznivih dejanj odvzema motornega vozila in preprečitve uradnega dejanja privedli k preiskovalnemu sodniku, poroča PU Ljubljana.