V Miklavžu z avtom ustavil žensko in vanjo uperil pištolo

MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU – V torek ob 23.05 je 36-letna ženska vozila osebni avtomobil ob kanalu reke Drave po Ulici Kirbiševih v Miklavžu na Dravskem polju. Med vožnjo jo je prehitel neznani voznik sivega osebnega avtomobila karavanske izvedbe in ji onemogočil nadaljnjo vožnjo. Stopil je iz vozila, odprl vrata vozničinega avta, ji zagrozil s pištolo in zahteval, naj mu izroči denar. Ko mu je izročila denarnico, se je obrnil, jo med potjo do svojega vozila pregledal, ko pa je videl, da je prazna, jo je odvrgel v kanal. Zatem je obrnil svoje vozilo in odpeljal nazaj proti Dupleški cesti v Mariboru, so sporočili iz PU Maribor.