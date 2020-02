Grozljivka v Ljubljani, moški je bil mrtev na mestu

Bralka Teja nas je popoldne obvestila, da je na Kotnikovi ulici v Ljubljani opazila zaprto območje in policijski trak. Kaj točno se dogaja, smo preverili na PU Ljubljana, ker so nam pojasnili, da se je zgodila huda delovna nesreča. policisti so bili okoli 14. ure obveščeni o nesreči pri delu na območju centra Ljubljane, v kateri je umrl 71-letni moški.



Po do sedaj zbranih obvestilih policije je izvajal servis in pregled dvigal v enem izmed večstanovanjskih objektov. Med delom ga je dvigalo stisnilo ob steno jaška. Pri tem se je tako hudo poškodoval, da je na kraju umrl.



Policisti bodo opravili ogled in nadaljujejo z zbiranjem obvestil glede vseh okoliščin dogodka. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno tožilstvo.