Grozljivka v Kopru: se je drogirala kar med vožnjo?

KOPER – Policijska uprava Koper poroča o izredno neodgovornem ravnanju voznice.



Na Dolinski v Kopru so ustavili osebni avto. Ko sta policista stopila do voznikovih vrat, je voznica pod sedež odvrgla injekcijsko iglo. V nadaljevanju je bil opravljen pregled vozila in zasežena injekcijska igla, v kateri je bila bela prašnata snov.



Prav tako je bilo ugotovljeno, da je vozilu 16. 1. 2019 potekla veljavnost registracije, zato so izdali plačilni nalog in zasegli registrske tablice. Proti voznici bodo uvedli hitri postopek.