LJUBLJANA – Ob 15.18 je v križišču Mencingerjeve in Jadranske ulice prišlo do trčenja dveh osebnih vozil, eno vozilo pa je nato zaneslo s cestišča, kjer je oplazilo peško.



Posredovali so gasilci GB Ljubljana, zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorja na vozilih ter nudili oskrbo poškodovanki do prihoda reševalcev NMP UKC Ljubljana. Reševalci so jo dokončno oskrbeli ter prepeljali v UKC Ljubljana, poroča uprava za zaščito in reševanje.