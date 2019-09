Grozil tudi na sodišču

Sodnik je Bojnecu plačilo sodne takse prepolovil na zgolj 30 evrov, a je bilo obsojenemu tudi to preveč. Zatrdil je, da tega ne more plačati in ne bo plačal.

MURSKA SOBOTA – Pred sodnikom okrožnega sodišča v Murski Sobotise je znašel 50-letniiz Murske Sobote, ki se je moral na predobravnavnem naroku izreči, ali priznava krivdo za kaznivo dejanje napada na uradno osebo. Državni tožilecmu je namreč očital, da je januarja v okrepčevalnici Pajdaš v Murski Soboti grozil policistom, med drugim, da bo razstrelil njihovo policijsko postajo, ter zanj v primeru priznanja predlagal petmesečno pogojno zaporno kazen s preizkusno dobo dveh let. Bojnec je po krajšem posvetu z zagovornikom priznal, a brez groženj niti na sodišču ni šlo. »Bomo pač čez dve leti razstrelili tisto, kar je zdaj ostalo, tudi Evropo. Takrat bo minila preizkusna doba,« je dejal in še: »Sploh ne vem, kaj se je dogajalo takrat v lokalu, saj sem na metadonu in sem tistega dne popil nekaj steklenic piva. Zanesljivo nikomur nisem grozil. Znanci iz lokala so mi povedali, da sem sicer govoril, da bom sebe polil z bencinom in se zažgal, ne pa kogar koli drugega.« Njegov zagovornik, ki je hotel, da se njegovemu varovancu zniža preizkusna doba, je pojasnil, da Bojnec prejema le 402 evra socialne podpore, in predlagal, da ga oprostijo sodnih stroškov.Sodnik je slednje v določeni meri upošteval ter mu plačilo sodne takse prepolovil na zgolj 30 evrov, a je bilo Bojnecu tudi to preveč, zatrdil je namreč, da tega ne more plačati in ne bo plačal. Glede preostalega je sledil tožilcu ter mu izrekel petmesečno pogojno zaporno kazen s preizkusno dobo dveh let. Ker je obtoženi dejal, da se na odločitev ne bo pritožil, saj da želi, da bi bil čim prej spet svoboden, je sodba postala pravnomočna.Tudi sicer bi moral biti Robert Bojnec več kot zadovoljen s sankcijo, ki mu jo je izrekel sodnik, za kaznivo dejanje napada na uradno osebo, ko ta opravlja naloge varnosti, je namreč zagrožena bistveno strožja kazen, in sicer od šestih mesecev do treh let zapora.