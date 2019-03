Groza: V zgorelem avtu v Goriških Brdih našli zoglenelo truplo

DOBROVO - Danes ob 14.16 uri so policijo obvestili o požaru osebnega avtomobila pri naselju Dobrovo (ob akumulacijskem jezeru Kozlink).



Osebno vozilo je v celoti pogorelo, v njem pa so našlli zoglenelo truplo. Poleg policistov in novogoriških kriminalistov so bili na kraj s strani pristojne službe napoteni tudi gasilci PGD Dobrovo, ki so požar dokončno pogasili, so sporočili iz PU Nova Gorica.



Na kraju so bili tudi reševalci NMP ZD Nova Gorica. S strani zdravnika je bila odrejena tudi sanitarna obdukcija, ki bo opravljena na Inštitutu za sodno medicino v Ljubljani. Prav tako bo v okviru sanitarne obdukcije ugotovljena in dokončno potrjena tudi identiteta pokojnika.



Kdo je umrl še ni znano



V zvezi z obravnavanim primerom je policija obvestila tudi pristojne pravosodne organe (preiskovalnega sodnika Okrožnega sodišča in Državno tožilstvo v Novi Gorici).



Policija nadaljuje z zbiranjem obvestil



Policija v tem trenutku nadaljuje z zbiranjem dodatnih obvestil, da bi razjasnili vse okoliščine tragičnega dogodka.