Groza v slovenskem vrtcu: vzgojitelj spolno zlorabil štiriletnico?

LJUBLJANA – V slovenskem vrtcu naj bi se zgodila zloraba štiriletne deklice. Ta naj bi po poročanju Pop TV staršem pokazala, kaj ji je počel vzgojitelj, medtem ko sta bila sama. Na ta primer je opozorilo Združenje proti spolnemu zlorabljanju, ki je takoj vložilo kazensko ovadbo na tožilstvo, vodstvo vrtca pa kar dva tedna ni naredilo nič. Kasneje so vendarle vložili prijavo na policijo in vzgojitelja premestili v drugo skupino, še vedno pa je v stiku z otroki. Medtem pa sta podobne reči kot domnevno zlorabljena deklica začela opisovati še en fantek in deklica.



V združenju opozarjajo, da je v takih primerih treba ukrepati takoj.



V Skupnosti vrtcev Slovenije so opozorili, da je tako ravnanje vodstva vrtca nedopustno. »V primeru, ko gre za nasilje nad otrokom, je ravnatelj dolžan vzgojitelja takoj umakniti z delovnega mesta in zavarovati žrtev nasilja,« je za Pop TV dejala predsednica skupnosti vrtcev Janja Bogataj.