Groza v Mariboru: prodajalki je v hrbet uperil pištolo

V soboto malo pred 21. uro se je v Mariboru zgodil poskusa ropa. Kot so sporočili iz PU Maribor, je v prodajalno prišel neznanec z masko na obrazu, pristopil do zaposlene pri blagajni, ji v hrbet uperil pištolo in zahteval denar. Pristopil je do blagajne in nameraval vzeti denar, vendar je ni mogel takoj odpreti. Takrat je v prodajalno vstopila nova stranka, kar ga je prestrašilo in je zbežal iz prodajalne.



Policisti so opravili pregled ožje in širše okolice, vendar storilca niso izsledili. Gre za moškega visokega okoli 185 cm in suhe postave. Oblečen je bil v črno jakno s kapuco, modre kavbojke, črne športne copate, ki so bili na prstih beli. Na glavi je imel masko s smrtno glavo.



PU Maribor naproša vse, ki bi o storilcu kar koli vedeli, da jih o tem obvestijo na 113 ali anonimni telefon policije 080 1200.