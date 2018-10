LEPA NJIVA – V sredo ob 14.09 je v kraju Lepa Njiva, občina Mozirje, z drevesa padel občan.



Reševalci reševalne postaje Mozirje so poškodovanega oskrbeli do prihoda dežurne ekipe HNMP z Brnika.



Gasilci PGD Mozirje so zavarovali kraj pristanka vojaškega helikopterja, ki je poškodovanca prepeljal v UKC Ljubljana, je poročala uprava za zaščito in reševanje.