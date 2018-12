Gradbinec bo v zaporu devet let

BMW za prvega darsovca

Nima težav s priznanjem

100 evrov zdaj zasluži na mesec.

LJUBLJANA – Ko so pred leti začeli padati SCT, Primorje in drugi nekdanji gradbeni giganti, so na plan začela prihajati kazniva dejanja, ki so si jih privoščili gradbinci. In medtem ko so jo nekateri odnesli razmeroma poceni ali pa sploh niso bili kaznovani, so drugi, vsaj tako se zdi, dobili pošteno porcijo kazni.Eden od njih je nekdanji novomeški gradbinec, za katerega se je te dni na ljubljanskem okrožnem sodišču končal zadnji od mnogih kazenskih postopkov zoper njega (ta sicer še ni pravnomočen). Kotorri, ki je kot podizvajalec prišel do nekaterih velikih poslov, tudi gradnje avtocestnega križa, je ob nastopu krize namreč tudi sam začel vleči nezakonite poteze.Njegov seznam kaznivih dejanj je dolg, saj so mu očitali vrsto poslovnih goljufij, oškodovanja upnikov, ponarejanja poslovnih listin, zlorabe položaja, davčne zatajitve, kršitev temeljnih pravic delavcev, pa tudi prepovedanega prehajanja državne meje, ker je na Kosovu najmanj 27 tujcem urejal dovoljenja za prebivanje, ki jih je pridobil s fiktivno pogodbo o delavcih in zaposlitvah, in tudi podkupovanje nekdanjega predsednika uprave Darsa. Temu je v času debelih krav menda izročil 50 tisočakov vrednega BMW X5. In to je tudi priznal, čeprav je bil Siročič pozneje na prvostopenjskem sodišču celo oproščen sprejemanja daril, nato pa je zadeva zanj zastarala. Kotorri je priznaval tudi druge očitke, in še preden je te dni stopil pred sodnico, se mu je skupaj nabralo za osem let in dva meseca zapora.V zadnjo obtožnico so tožilci zapisali, da je Kotorri dacarjem leta 2011 sporočil lažne podatke za obračun in plačilo davka ter izračunal za dobrih 71.000 prenizek davek. Poleg tega je, da bi izigral upnike svojega podjetja Kotori, s podjetjem sklenil tri lažne pogodbe in si izplačal več sto tisoč evrov, nato je del denarja šel za poplačilo izbranih upnikov ali nabavo blaga.Obtoženi tudi tokrat ni imel težav s priznanjem krivde, saj, kot je dejal njegov odvetnik, ne beži od odgovornosti. A je odvetnik sodišče prosil, naj vseeno razmisli o nižji kazni, kot jo je predlagalo tožilstvo, ki je za obtoženca zahtevalo 10 mesecev zapora za davčno zatajitev, osem mesecev zapora za oškodovanje upnikov in za tri kazniva dejanja ponarejanja listin po en mesec. Kotorri, je namreč prepričan zagovornik, je žrtev dejstva, da je proti njemu tekla cela vrsta postopkov, ki so jih drobili, in bi jo lahko precej bolje odnesel, če bi krivdo priznal v enotnem postopku. Štamcar meni, da Kotorriju, ki je vzoren zapornik in zelo motiviran za vrnitev v družbo, ni smiselno bistveno podaljševati kazni, saj to ne bi prineslo želenega učinka, kvečjemu obratno.»Res ste imeli smolo, da so vam sodili v toliko različnih segmentih,« je dejala tudi sodnica Habjaničeva, ki se je o tem, da je Kotorri na Dobu vzoren zapornik, tudi dober in zanesljiv kuhar, ki menda celo od svoje simbolične mesečne plače 100 evrov vrača dolgove delavcem in prispeva za skrb za svojo mladoletno hčer, lahko prepričala iz zaporskega poročila. Ker tudi sama meni, da ni več potrebe po nekih drastičnih kaznih, mu je kljub visoki škodi izrekla še nekoliko nižje kazni, kot jih je predlagalo tožilstvo, in mu nato izrekla enotno kazen devet let zapora.»Hvala vam,« je bil zadovoljen tudi Kotorri, ki pa mu sodnica ni mogla izpolniti želje, da bi ga poslala naravnost na polodprti oddelek zapora. Ker je njegova kazen daljša od osmih let, sodišče nima te pravice. Bo pa, sodnica o tem ne dvomi, s svojim obnašanjem hitro tam.