Gospodinja (61) obešala perilo, v kuhinji zagorelo

LOŽNICA – V ponedeljek kmalu po 8. uri je zagorelo v kuhinji stanovanjske hiše v Ložnici. Požar je izbruhnil, ko je gospodinja kuhala juho, medtem pa odšla obešat perilo. Požar, v katerem so bili poškodovani kuhinja, predsoba in dnevna soba, so pogasili gasilci. Materialna škoda znaša okoli 30.000 evrov. V požaru se je lažje poškodovala tudi 61-letna gospodinja. Zdravniško pomoč so ji nudili v UKC Maribor, so sporočili iz PU Maribor.Policisti so ugotovili, da je do požara prišlo na električni napeljavi ob štedilniku. Tujo krivdo za požar so izključili. Pristojnemu tožilstvu bodo poslali poročilo.