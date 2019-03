Goljufi na delu: ne odpirajte jim vrat

POSTOJNA – V ponedeljek okoli 10. ure sta do hiše v Postojni prišla neznana moška. Pod pretvezo, da iščeta optično napeljavo, sta iz hiše zvabila starejšo žensko. V tem času je eden od njiju vstopil v hišo, kjer pa ga je zalotila vnukinja, nakar je zbežal, so sporočili s PU Koper.



Policija takole opisuje prevaranta: "»Oba urejenega videza stara cca 40 let, eden je imel kapo s šiltom in očala, drugi je bil oblečen v večbarvnno svetlečo trenerko in večbarvno jakno. S kraja sta se odpeljala s črnim osebnim avtomobilom limuzina, registrskega območja Ljubljana.«