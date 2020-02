Goljuf vzel na piko direktorja zapora

Njegova žrtev je bil tudi Bojan Majcen, nekdanji direktor zaporov na Dobu. FOTO: Igor Mali

Novembra 2017 je bila Simonu Novaku izrečena enotna kazen 16 let zapora.

Pri nas je pa res vse mogoče! Goljufa, 46-letnegaiz Kranja, ki je že za zapahi, zdaj prestaja kar 16-letno zaporno kazen, ne morejo spraviti na sodišče, kjer ga čaka še nekaj kazenskih postopkov! Je preveč bolan in njegovo zdravstveno stanje se občutno poslabša prav v trenutku, ko ga želijo pravosodni policisti naložiti v avto in odpeljati pred roko pravice! Tako sta nedavno sodnica novomeškega okrožnega sodiščain tožilkaobtoženega Gorenjca znova čakali zaman, že tretjič.»Ne grem na sodišče, sem preveč bolan,« tako nekako je Novak zabrusil paznikom ljubljanskega zapora, čeprav ga je tik pred tem pregledala zdravnica in ocenila, da je zdrav in sposoben za obravnavo. Še več, z njim bi šla celo na sodišče, da bi lahko ukrepala takoj, če bi se stanje nenadoma poslabšalo. A Novak se je uprl. Lahko bi ga prisilno privedli, a pazniki v tem primeru trčijo v pravne ovire. V zaporu so namreč od pravne službe Uprave za izvrševanje kazenskih sankcij dobili navodilo, da obsojencev z vidnimi zdravstvenimi težavami ne smejo prisilno privesti, kljub potrdilu torej, da je sposoben za sojenje. Novak je namreč že preživel možgansko kap, njegovo stanje, tudi zaradi težav s srcem in visokega krvnega tlaka, pa da je potencialno nevarno in lahko vodi v življenjsko ogrožajoče zaplete, celo infarkt.Simon Novak (zanimivo, da v Kranju obstaja še en Simon Novak, 34-letni podjetnik, ki ima zaradi soimenjaka precej težav) zaposluje naše organe pregona že več kot dve desetletji. Njegov kazenski list je poln, kar 10 strani je popisanih z njegovimi grehi, prevladujejo goljufije, med kaznivimi dejanji najdemo še ponarejanje listin, davčno zatajitev, napad na uradno osebo, preprečitev uradnega dejanja uradni osebi, povzročitev lahke telesne poškodbe, pa ponarejanje denarja v stanju bistveno zmanjšane prištevnosti ... Čaka ga še nekaj kazenskih postopkov, poleg novomeškega tudi sojenje na ljubljanskem in cerkniškem sodišču, zdaj pa prestaja 16-letno kazen, enotna mu je bila namreč izrečena pred dvema letoma.Novak je na račun svojega zdravstvenega stanja dvakrat prekinil prestajanje zaporne kazni, a vsakič so imeli z njim nove probleme. Najprej zato, ker se ni vrnil za zapahe, pa tudi zato, ker na prostosti očitno ni bil ravno zgleden državljan. Že februarja 2017 je bila razpisana tiralica, dva meseca pozneje so ga izsledili in privedli nazaj v zapore, zgodba se je ponovila tudi 2018., ko je bil sredi decembra izdan evropski nalog za prijetje, avstrijski kriminalisti so ga prijeli julija lani 50 kilometrov od Dunaja.A očitno je prostost izkoristil za nove lumparije, ena od njih se nanaša tudi na postopek, ki ga zoper Novaka vodi novomeško sodišče, oškodovanec pa je nihče drug kot takratni direktor Zavoda za prestajanje kazni zapora Dob. Samo da je Novak prišel na prostost, že naj bi ustvaril dva lažna profila na facebooku na ime direktorja zapora, prek katerih je širil laži o Majcnu, hkrati pa naj bi ustvaril še lažni elektronski naslov, ki se je glasil na ime Bojan Majcen, iz tega naslova pa so različne medijske hiše prejele neresnično in žaljivo vsebino o delovanju našega največjega zapora, o direktorju in paznikih. Majcen se je zato odločil za pregon, obtožnica pa Novaku očita kaznivo dejanje žaljive obdolžitve po prvem in drugem odstavku, za kar je po kazenskem zakoniku zagrožena kazen do pol leta zapora.V letu 2016 so mu dovolili prekiniti kazen zapora zaradi operacije v Avstriji in rehabilitacije, a je bil postopek preklican, saj so ugotovili, da je Novak predložil ponarejeno zdravstveno dokumentacijo, prav tako naj bi bila ponarejena potrdila, da je na zdravljenju, Novak pa je v času, ko je bil na prostosti, v Ljubljani storil štiri nova kazniva dejanja.Naj spomnimo, da je bil žrtev goljufivega Novaka poleti 2013 tudi naš legendarni, ki je z Novakom navezal stik prek spletne strani posoja.si. Pevcu se je predstavljal kot zastopnik za Slovenski podjetniški sklad, ki lahko zagotovi četrt milijona evrov nepovratnih finančnih sredstev. Novak je od Pestnerja za izdelavo elaborata zahteval tisoč evrov, vendar mu jih je pevec izročil le 500, saj jih več ni imel pri sebi, a se je tako od denarja kot elaborata za vselej poslovil. A zagotovo ni edini, ki se je srečal z goljufom Novakom.Kot smo poročali pred kratkim, naj bi Novak opeharil še nekaj znanih Slovencev. Z lažmi je na limanice ujel vsaj še jazz kitarista Big Banda RTV Slovenija, ki si je v Kranju prizadeval organizirati glasbeni festival, in ga oškodoval za tisoč evrov. Oktobra 2013 je ogoljufal tudi predsednika uprave mežiškega Cablexa in predsednika Smučarskega kluba Črna na Koroškem, ko je za sina kupoval avto. Debelak je Novaku kot predujem izročil dva tisočaka, goljuf pa je potem izginil.Sojenje je v Novem mestu preloženo za nedoločen čas.