Gasilec umrl po trku z mladim voznikom

LAŠKO – V petek zvečer, ko se je mrak že spustil nad Laško, napovedane padavine pa so že dodobra zmočile ceste, so se oglasile sirene gasilcev in reševalcev. Ob 20.39 so na številki 112 prejeli informacijo, da se je na cesti Celje–Laško v Debru zgodila prometna nesreča motorista in osebnega vozila. Posredovali so gasilci Gasilske enote Laško in Poklicne gasilske enote Celje, ki so pomagali tudi laškim reševalcem nujne medicinske pomoči in policije. A žal so bile poškodbe motorista tako hude, da je umrl na kraju nesreče. Cesta med Celjem in Laškim je bila zaprta več ur, zastoj je bil tudi na obvozni cesti skozi Rifengozd. »Malo po 21. uri sem se vračala iz ...