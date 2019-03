PODBEŽE – V torek ob 18.42 je na gozdni cesti blizu naselja Podbeže v občini Ilirska Bistrica ob povratku iz intervencije, gasilsko tovorno vozilo zdrsnilo iz cestišča v obcestni jarek. Zaradi nevarnosti prevrnitve vozila so gasilci PGD Ilirska Bistrica zavarovali kraj dogodka, stabilizirali vozilo in ga s tehničnim posegom postavili nazaj na gozdno cesto. Poškodovanih ni bilo, poroča uprava za zaščito in reševanje.