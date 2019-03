Gasilcem in policistom grozi do 10 let zapora

ATENE – Grški tožilci so v povezavi z gozdnimi požari lani poleti na Atiki, v katerih je umrlo 100 ljudi, vložili obtožnice proti 20 ljudem, je danes poročala grška televizija ERT. Poleg domnevnega požigalca so zaradi malomarnosti, ki je pripomogla k tragediji, obtožili še policiste, gasilce, župane in druga javne uslužbence. Obtoženim grozi do deset let zapora, poroča nemška tiskovna agencija dpa.Smrtonosni požar je izbruhnil lani julija, ko je eden od obtoženih na hribu vzhodno od Aten kuril suhe veje, ogenj pa je zaradi močnega vetra ušel nadzoru. Poleg številnih smrtnih žrtev je bilo v požaru uničenih tudi več kot 4000 hiš.Tožilstvo je med drugim vložilo obtožnice zaradi prepozne razglasitve evakuacije ogroženega območja in napak pri koordinaciji gasilcev.Eden od obtoženih, župan pristaniškega mesta Rafinaje za ERT dejal, da zaupa sodnemu sistemu, a dodal, da je bila to naravna katastrofa, ki je nihče ne bi mogel preprečiti.