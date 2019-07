OSOLNIK – Ob 7.22 je v naselju Osolnik v občini Semič zagorel gospodarski objekt, velikosti pet krat deset metrov.



Gasilci PGD Semič, Štrekljevec, Gradnik, Stranska vas - Semič, Kot - Brezje , Črešnjevec in Krvavčji Vrh so požar omejili in pogasili.



Ogenj je uničil traktor in seno.



Zaradi vdihavanja dima je bila zdravniška pomoč nudena enemu gasilcu, poroča uprava za zaščito in reševanje.