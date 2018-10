Franc umrl v bolnišnici

57

Poškodovala sta se tudi dva voznika avtomobilov. FOTO: Jure Eržen

NOVO MESTO – V nedeljo se je na območju novomeške policijske uprave pripetila nova tragedija, že četrta v dobrem tednu dni. Potem ko se je v noči na petek pri Črnomlju smrtno ponesrečil voznik osebnega avtomobila, je v nedeljo popoldne v Novem mestu po prometni nesreči umrl še 57-letni Novomeščan, ki je kolesaril po dolenjski prestolnici.Na Ljubljanski cesti je trčil v deset let mlajšega voznika osebnega avtomobila, ki je vozil po regionalni cesti iz dolenjske prestolnice proti naselju Karteljevo ter zavijal levo proti Brinju. Kolesar je pripeljal iz nasprotne smeri in se trku ni mogel več izogniti.Nemudoma so ranjenemu na pomoč priskočili reševalci nujne medicinske pomoči in ga odpeljali v bolnišnico, a poškodbe so bile prehude in 57-letnik je bitko za življenje izgubil. Le nekaj ur pozneje jo je skupil tudi kolesar na območju, kjer za varnost skrbijo policisti celjske uprave. Triindvajsetletnik je svoj avto vozil od Laškega proti Vrhu nad Laškim, a ker ni vozil po desni strani ceste in dovolj stran od roba, da bi promet lahko potekal varno, je s prednjim delom avtomobila trčil v 41-letnega kolesarja, ki je takrat pravilno pripeljal iz nasprotne smeri. Hudo ranjenega kolesarja so reševalci odpeljali v bolnišnico.Te dni sta se poškodovala tudi dva voznika osebnih avtomobilov. Ker je bila prehitra, je na ljubljanski obvoznici prometno nesrečo povzročila voznica peugeota. Po levem prometnem pasu je vozila od Šmartinske ceste proti krožišču Tomačevo, ko je zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo izgubila oblast nad avtomobilom, trčila je v stožce, ki so bili na cesti postavljeni zaradi delovne zapore, in nato še v betonske robnike ob desni strani ceste. Avto je obrnilo na streho in obstal je ob nabrežini. Voznica, v avtu je bila sama, je imela veliko srečo, saj se je le lažje poškodovala.Reševalci so jo odpeljali v ljubljanski klinični center, policisti pa so ji izdali plačilni nalog. Hujša prometna nesreča pa se je včeraj zjutraj, nekaj minut pred sedmo je bilo, pripetila v Novem mestu. Na Ljubljanski cesti so trčila tri osebna vozila, eno od njih je tako silovito trčilo v stanovanjsko hišo, da so morali voznika iz zmečkane pločevine rešiti gasilci. Enega ranjenca so reševalci odpeljali v bolnišnico, drugi hujših posledic niso imeli.