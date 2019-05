FOTO: Zažgali so jim mercedesa

Mercedes je bil v požaru popolnoma uničen. FOTO: Marko Feist

Audija so rešili

Tako je gorelo v ponedeljek zvečer. FOTO: PGD ŠMARCA

8000

evrov škode je nastalo v požaru.

ŠMARCA – »Takrat sem bila doma in zaslišala sem, kako je naenkrat počilo. Kmalu so pridrveli gasilci in policisti. Slednji so bili tam še vse torkovo dopoldne.« Tako je ponedeljkov večer včeraj podoživljala starejša krajanka Šmarce pri Kamniku, ko je lahko le od daleč opazovala drugo stran Kamniške ceste.Pred tamkajšnjo hišo je gorel avtomobil. Ko so tja le nekaj minut po začetku požara prispeli gasilci PGD Šmarca, kmalu zatem pa so se jim pridružili še kolegi iz PGD Kamnik, sta bila tam že naključno prisotna gasilca iz PGD Duplicain. Po slišanem poku sta takoj začela gasiti.Prav to, in tudi hitri prihod drugih gasilcev je bilo, kot nam je pojasnil poveljnik šmarskih prostovoljnih gasilcev, ključno za to, da se požar ni še dodatno razširil. Škoda bi bila v tem primeru še precej višja.Bergant in Kuret sta pri gašenju uporabila kar 12 gasilnih aparatov. Že takoj ko je počilo, sta v bližnji pivnici dobila dva, še štiri pa v bližnjem podjetju Primaplast. Ker pa je bilo to premalo, sta jih šla v dupliški gasilski dom iskat še šest. Bergant, ki je gasilec že 13 let, pravi, da je bilo to, da sta tako hitro začela gasiti in se seveda takoj spomnila na gasilne aparate, na koncu odločilno, saj se je ogenj »že začel prijemati hiše«.Kriminalisti so nemudoma začeli preiskovati, kaj bi v ponedeljek, nekaj pred enajsto zvečer, lahko šlo narobe. »Avto je nekdo polil z bencinom,« je govorice, ki so se takoj razširile po kraju, strnila prej omenjena domačinka. Slišati je bilo mogoče še, da naj bi nekdo bencin najprej zlil tako v notranjost mercedesa kot tudi po njem. Ko je vse skupaj zažgal, je vozilo začelo zelo hitro goreti. Ognjeni zublji so preskočili na fasado stanovanjske hiše in zadaj parkirani audi, ki naj bi ga storilci tudi hoteli uničiti. A audija jim je nekako še uspelo rešiti in ga v zadnjih trenutkih umakniti na varno.Da je bilo približno tako, je pokazala policijska preiskava.»Z dosedanjimi ugotovitvami ogleda kraja požara in zbranimi obvestili je bilo ugotovljeno, da je zaradi odvržene plastenke z vnetljivo tekočino zagorelo osebno vozilo mercedes, ki je bilo parkirano ob stanovanjski hiši,« so povedali na PU Ljubljana in dodali, da je bila zaradi požara delno poškodovana tudi fasada. Na drugem vozilu znamke Audi, pa, kot nadaljujejo, do požara ni prišlo, je pa poškodovano (razbito) steklo na prednjih, levih vratih. Škode je za okrog 8000 evrov.»Z ogledom kraja kaznivega dejanja so bile zavarovane sledi, policisti pa nadaljujejo preiskavo zaradi suma storitve kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti,« še zaključijo na ljubljanski policijski upravi. O vsem skupaj smo želeli govoriti tudi z lastnikom avtomobilov oziroma hiše, a zadeve ni komentiral.