FOTO: Zasegli so mu avto

Zaseženo vozilo. FOTO: PP Gorišnica

GORIŠNICA – Policisti PP Gorišnica so v nedeljo ob 10.43 zunaj naselja Dolane ustavili 35-letnega Mariborčana, voznika forda focusa. Pri kontroli so ugotovili, da vozi brez veljavnega vozniškega dovoljenja, ugotovili pa so še, da vozilo ni bilo registrirano in da sta bili na vozilu nameščeni nepravi registrski tablici. Policisti so opravili tudi postopek za prepoznavo znakov oz. simptomov, ki so posledica prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi v organizmu, ki je bil pozitiven, zato so vozniku odredili strokovni pregled, a ga je odklonil.Vozniku so policisti nadaljnjo udeležbo v cestnem prometu preprečili z zasegom vozila, na pristojno sodišče pa so podali obdolžilni predlog, so sporočili iz PU Maribor.