FOTO: Zaradi nesreče je zaprta cesta pri Litiji

LITIJA – Danes ob 13.06 se je na cesti Litija–Zagorje prevrnilo tovorno vozilo. Zaradi odstranjevanja posledice nesreče je še vedno zaprta glavna cesta Litija–Zagorje na odseku Litija–Spodnji Log. Zapora bo trajala predvidoma do 18. ure. Za osebna vozila je obvoz možen Litija–Panoviče–Sava.



Uprava za zaščito in reševanje poroča, da je iz rezervoarja prevrnjenega tovornjaka iztekalo gorivo. Gasilci PGD Litija so preprečili nadaljnje iztekanje, prečrpali 450 do 500 litrov goriva in v bližnji potok, kamor je iztekla manjša količina goriva, postavili pivnike. Do drugega onesnaženja okolja ni prišlo.