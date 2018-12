FOTO: Za gasilce praznika ni: obsežen požar v Sparovem distribucijskem centru

LJUBLJANA – V distribucijskem centru trgovine Spar na Letališki cesti v Ljubljani je ponoči izbruhnil obsežen požar. Škoda je po poročanju spletnega portala 24ur verjetno precejšnja. Kot je razvidno s spletnih strani Uprave RS za zaščito in reševanje, je zagorelo ob 2.27. Gasilci GB Ljubljana so bili na požarišču ob 2.39. Tja se je sprva odpravilo 15 gasilcev, a so zaradi razsežnosti požara zaprosili za dodatno pomoč, je za 24ur povedal vodja intervencije. Požar je skupno gasilo 76 gasilcev z 21 vozili. V intervenciji je sodelovalo tudi šest prostovoljnih gasilskih društev. »V delu, kjer je nekakšna kurilnica, je bil ogenj že močno razvit. Zaprli smo plin in izklopili elektriko. Ogenj je zajel tudi hladilnico in ostrešje,« je še razložil Zupančič.Kot so sporočili iz Policijske uprave (PU) Ljubljana, so posredovali tudi policisti in požarišče zavarovali. Gasilcem je v jutranjih urah uspelo požar lokalizirati in tudi pogasiti, trenutno na kraju še potekajo nekatere aktivnosti, denimo črpanje vode. Ko bodo vzpostavljene ustrezne razmere, predvidoma že dopoldne, bodo kriminalisti PU Ljubljana pričeli ogled. Po prvih ugotovitvah je zagorelo v termocentrali pekarne v prostoru velikosti 3 krat 10 metrov in višine 15 metrov, ki je tudi pogorel. V požaru ni bil poškodovan nihče.