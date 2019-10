FOTO: Z motiko so ji pokončali psa

KOČEVJE – Dvajset pobalinov zadnji dve leti neusmiljeno seje strah na Kočevskem. Ker se požvižgajo na zakone, morajo prebivalci prenašati njihove grožnje, pretepe, izsiljevanje, nadlegovanje in vsesplošno razgrajanje. Pa ne samo to. Zaradi njih imajo škodo tudi na premoženju, saj jim vsak dan vlamljajo v hiše, lope, garaže, kleti in avtomobile, da o krajah v trgovinah, na bencinskih servisih in v gostilnah sploh ne govorimo. Čeprav policisti vse te dogodke pridno popisujejo, se zdi, da jim zares nihče ne more do živega. Nič čudnega torej, da jih je lokalna oblast poimenovala kar tolpe, v katerih naj bi niti v rokah držala peščica mladcev romske etnične ...