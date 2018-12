FOTO: Z dimnika se je požar razširil na ostrešje

Nekaj minut čez 5. uro je zagorelo ostrešje stanovanjske hiše v Turnišču. FOTO: Oste Bakal

TURNIŠČE – Danes nekaj minut po 5. uri so iz uprave za zaščito in reševanje napotili prostovoljne gasilce iz Turnišča na gašenje dimniškega požara v Ulici Štefana Kovača 15 v Turnišču. Čeprav so gasilci nemudoma odhiteli tja, so ob prihodu ugotovili, da se je ogenj že razvil v pravi požar, ki je goltal ostrešje stanovanjske hiše, zato so turniški gasilci prek regijskega centra za obveščanje na pomoč poklicali še kolege iz okoliških prostovoljnih gasilskih društev.S skupnimi močmi je okoli 50 gasilcev iz PGD Turnišče, PGD Nedelica, PGD Gomilice in PGD Renkovci gašenje končalo okoli 7.20, domači gasilci iz PGD Turnišče pa so ostali na požarni straži. Policisti poizvedujejo o vzroku požara, po prvih podatkih pa je materialna škoda kar visoka.Okrog 3. ure je zaradi električne napeljave zagorelo tudi v Domanjševcih v občini Šalovci, toda ta požar je povzročil le manjšo materialno škodo.