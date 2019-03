Imate zgodbo za nas? Pišite nam prek spodnjega obrazca.

HRUŠICA – Na Hrušici je danes zgodaj zjutraj prišlo do trčenja dveh tovornih vozil . Zaradi nesreče so avtocesto zaprli, obvoz pa poteka med priključkoma Jesenice vzhod (Lipce) in Jesenice zahod (Hrušica) po regionalni cesti. Po naših podatkih je voznik enega od tovornih vozil, udeleženih v trčenju, umrl.Kasneje so to potrdili iz PU Kranj, ki so o nesreči, ki se je zgodila pred bencinskim servisom na Hrušici, zapisali: »Prvi udeleženec je kot zadnji stal v koloni tovornih vozil na voznem pasu, povzročitelj pa je od zadaj silovito trčil vanj. Obakrat gre za slovenskega prevoznika. Povzročitelj nesreče je umrl na kraju nesreče. Na kolono so bili vozniki opozorjeni s prometno signalizacijo Darsa.«