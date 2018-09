FOTO: Viole razkrivajo kdo je v resnici ubil Darka Kesaka

Jasno sporočilo mariborskih navijačev FOTO: Facebook

MARIBOR – O nesrečni smrti, ko je med policijskim posredovanjem v Rošpohu, smo že poročali.Po dogodku so prvi zapisi na družabnih omrežjih namigovali, da je za smrt krivo prav posredovanje policije. Mariborska policija je sicer objavila daljši zapis na facebooku, kjer je medrugim zanikala, da bi bilo za smrt krivo posredovanje policistov.Pri nesrečniku je namreč, a vseeno je generalni direktor policijeustanovil komisijo, ki bo preverila in ocenila okoliščine uporabe prisilnih sredstev in policijskih pooblastil.A na smrt Darka Kesaka, nekdanjega nogometaša, ki se je kot napadalec poskusil tudi v avstrijskih nogometnih moštvih, so se odzvali tudi navijači NK Maribor.Tako so Viole, kot so zapisali na facebooku, »V znak in opomin na policijski postopek pri tragično preminulem Darku Kesaku so bile dvignjene tri parole. V prvem polčasu je bila narejena bakljada, proti koncu tekme pa še dober pyroshow v kombinaciji vijol'čnih in črnih dimnih ter stroboskopov, ki je za trenutek tudi prekinil tekmo.«