FOTO: V tragični nesreči umrl gasilec Zlatko, oče dveh otrok

Zlatko Kocbek je bil zelo dejaven, zlasti v PGD Mala Nedelja. FOTO: Oste Bakal

MALA NEDELJA – Danes okoli 15.30 se je v Mali Nedelji tik nad Biotermami pripetila delovna nesreča, v kateri je umrl 62-letni. Gre za znanega domačina, kmetovalca in aktivista na različnih področjih, zlasti v PGD Mala Nedelja, kjer je bil tudi predsednik, iz bližnjih Bučkovcev. Med delom s traktorjem v vinogradu je zapeljal čez škarpo v bližnji gozd, kjer se je vozilo prevrnilo in tudi njega pokopalo.Posredovali so gasilci PGD Ljutomer in reševalci NMP ZD Ljutomer, a žal nesrečnemu kmetovalcu, očetu dveh odraslih otrok, ni bilo pomoči.»Z ogledom kraja dogodka in z zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da je 62-letni moški med delom s traktorjem v vinogradu zapeljal čez škarpo v bližnji gozd, kjer se je vozilo prevrnilo. Moški je ostal v vozilu. Zdravnik ZD Ljutomer je na kraju nesreče potrdil smrt moškega in odredil sanitarno obdukcijo,« je po opravljenem ogledu sporočila, tiskovna predstavnica PU Murska Sobota.