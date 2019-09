FOTO: V Stožice jih je hotel pretihotapiti prilepljene na telo

Pirotehnični izdelki, ki jih je hotel 22-letnik pretihotapiti na stadion. FOTO: Policija

LJUBLJANA – Ljubljanski policisti so v soboto obravnavali 22-letnega državljana Slovenije, ki je želel vstopiti na prireditveni prostor v Ljubljani, kjer je potekala nogometna tekma, s pirotehniko, so sporočili iz PU Ljubljana. To so ugotovili pri varnostnem pregledu.Pirotehniko je imel moški z lepilnim trakom pritrjeno pod oblačili na telo. Predmete so mu zasegli, zoper njega pa bo podan obdolžilni predlog na sodišče. Prav tako mu je bil izrečena prepoved udeležbe na športnih prireditvah.V soboto je potekal nogometni derbi med Olimpijo in Mariborom, ki so ga