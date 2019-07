FOTO: V Kopru zasegli 6.000 kosov prepovedanega orožja

Zaseženi bokserji. FOTO: Furs

KOPER – Uslužbenci Finančne uprave (Furs) so v Luki Koper zasegli 6.000 kosov bokserjev. Navedeno blago, ki je bilo v 20 kartonih in ima skupno težo 560 kilogramov, se na podlagi Zakona o orožju uvršča v kategorijo A in je skladno s tem zakonom prepovedano.V zabojniku, ki je prispel iz Kitajske in je bil namenjen madžarskemu podjetju, je bilo prijavljeno različno blago, med tem blagom, pa so uslužbenci Fursa odkrili omenjeno neprijavljeno blago.O odkritju blaga je bila obveščena policija, ki je blago prevzela. Bokserji bodo po končanem postopku uničeni, so sporočili s Fursa.