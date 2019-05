FOTO: Ukradli so 1700 kilogramov kave

GRABONOŠ – Policisti so prejeli prijavo, da je bilo v noči na petek na bencinskem servisu v Grabonošu vlomljeno v tovorno vozilo romunskih registrskih številk. Možje v modrem so ugotovili, da je neznanec na parkirnem prostoru ob bencinskem servisu odstranil ključavnico na vratih priklopnika, ter na več mestih prerezal cerado in si protipravno prilastil filtre kave Lavazza, odnesel pa je tudi 1700 kilogramov kave, katere vrednost znaša okrog 20.000 evrov. Z dejanjem je bila oškodovana družba iz Romunije.



Policisti PP Gornja Radgona za neznanim storilcem zbirajo obvestila, so sporočili iz PU Murska Sobota.