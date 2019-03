FOTO: Trije so končali v bolnišnici

TRNJE – Uprava RS za zaščito in reševanje je sinoči poročala, da je okoli 19.20 na regionalni cesti v Prekmurju prišlo do hude prometne nesreče v križišču na na odseku Trnje–Odranci v občini Črenšovci, kjer sta trčili dve osebni vozili. Gasilci Lendava IGE so nudili pomoč poškodovancem do prihoda reševalcev, na vozilih odklopili akumulatorja, osvetlili mesto nesreče in posuli cestišče z vpojnimi sredstvi. V nesreči so bile poškodovane tri osebe, ki so jih reševalci NMP Lendava in Murska Sobota prepeljali v Splošno bolnišnico Murska Sobota v Rakičanu.



Stopnja poškodb voznika in voznice ter še ene sopotnice ni znana, so pa pri OKC PU Murska Sobota potrdili, da so v trčenju dveh avtomobilov v križišču za Trnje »bili trije udeleženci telesno poškodovani, nastalo pa je za 15.000 evrov materialne škode«.