FOTO: Trenutki panike na Bledu: ljudje kričali, peška obležala

BLED – Po nenavadni nesreči, ki se je v torek zgodila na Bledu, ko je vozilo s parkirišča zdrsnilo prek ceste, pločnika ter obale, zapeljalo čez žensko in potonilo v jezeru, se je na spletu pojavil nov posnetek. Ta je nastal med dogajanjem in le trenutek po tem, ko je vozilo čez cesto zapeljalo v Blejsko jezero. Posnetek je objavljen na facebook strani gasilcev z Bleda in si ga lahko ogledate tukaj Preberite še:V nesreči, ki se je zgodila v slovenskem turističnem biseru, je bila poškodovana peška. Državljanko Slovenije so poškodovano odpeljali z rešilcem. Na posnetku pa je vidno, kako je vozilo počasi zaplavalo in začelo toniti. Jasno je slišati tudi krike ljudi, za vozilom pa je v vodo celo skočil neki moški.O nesreči so se razpisali tudi policisti , ki so zapisali opozorilo, da lahko vozilo samo krene z mesta, če voznik ne poskrbi za to, da je pravilno ustavljeno. Dodali so še, da robnik pločnika vozila ne more ustaviti niti pri zelo majhni hitrosti.