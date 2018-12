FOTO: Trčila sta na »križišču smrti«, najmanj ena oseba poškodovana

Čeprav je križišče dobro vidno, se nesreče dogajajo zaradi odvzema prednosti FOTO: Oste Bakal

Čeprav je križišče dobro vidno, se nesreče dogajajo zaradi odvzema prednosti FOTO: Oste Bakal

MORAVSKE TOPLICE – Na enem najbolj nevarnih križišč v Prekmurju, tistem, na regionalni cesti Murska Sobota – Gornji Petrovci in PuconciSebeborci, se je zgodilo še eno trčenje avtomobilov.Kot so sporočili z Uprave RS za zaščito in reševanje 14.56 uri, stav križišču med naseljema Puconci in Sebeborci v občini Moravske Toplice,trčila osebno in kombinirano vozilo. Pri tem se je voznik osebnegavozila poškodoval. Zanj so poskrbeli reševalci PHE Murska Sobota, ki soga prepeljali v tamkajšnjo bolnišnico. Gasilci PGD Murska Sobota sozavarovali kraj nesreče, pomagali reševalcem, odklopili akumulatorjavozil in z absorpcijskimi sredstvi posipali iztekle tekočine na cestišču.Zverižena pločevina in poškodovana oseba pa sta spet potrdila, kakonevarno je križišče državne ceste Murska Sobota–Hodoš s krajevno cestoSebeborci–Puconci. Vsako leto se na omenjenem križišču zgodi večprometnih nesreč, vedno pa je vzrok za nesrečo izsiljevanje prednostitistega, ki je peljal po stranski cesti in se je želel vključiti v promet na glavno cesto. Po prvih neuradnih podatkih se je tokrat zgodilo enako.