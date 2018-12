KOKRICA – Voznik je včeraj opoldne na Kokrici trčil v mamuta. V krožišču je zapeljal naravnost in povzročil prometno nesrečo. Mamut ni smrtno ogrožen in policisti upajo, da se bo kip dalo popraviti. Voznika so policisti kaznovali z globo.



Domnevno je zaspal za volanom, čeprav do tovrstnih nesreč prihaja tudi zaradi uporab mobilnih telefonov in drugih naprav med vožnjo ter nepozornostjo na promet, sporoča PU Kranj.