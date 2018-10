FOTO: Traktorist s polno prikolico drv v jarek

Prevrnil se je v jarek. FOTO: Oste Bakal

ROGAŠOVCI – Dopoldne se je v naselju Pertoča v občini Rogašovci zgodila prometna nesreča, ki se je srečno končala. Med vožnjo se je traktor s priklopnikom, ki je bil naložen z drvmi, prevrnil v obcestni jarek.Gasilci PGD Murska Sobota in PGD Sveti Jurij so kraj protipožarno zavarovali, postavili traktor na kolesa, počistili razlite tekočine in nudili pomoč avtovleki.Poleg policistov in gasilcev so bili na kraju tudi reševalci, a k sreči niso imeli veliko dela, saj voznik v nesreči ni bil poškodovan.