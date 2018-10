FOTO: Tovornjak vozil preblizu roba in zapeljal s ceste

LITIJA – V sredo okoli 13. ure se je zgodila prometna nesreča pri Litiji, v kateri je bilo udeleženo tovorno vozilo.Ob ogledu kraja nesreče in z zbranimi obvestili je policija ugotovila, da je voznik z vlečnim vozilom s pripeto prikolico (cisterna) vozil iz Ljubljane proti Zagorju in v ravnini zaradi vožnje preblizu desnega roba zapeljal desno ter na travnik, kjer se je vozilo prevrnilo na desni bok.V nesreči voznik ni bil poškodovan, prav tako ni bilo udeleženo nobeno drugo vozilo.Na kraju so posredovali tudi gasilci, saj je iz rezervoarja iztekalo gorivo. V cisterni je bila kamena moka, ki se ni razsula.Vozniku so izdali plačilni nalog.Cesta je bila zaradi odpravljanja posledic (dvigovanje vlečnega vozila in cisterne) zaprta med 15.30 in 20.15, poroča PU Ljubljana.