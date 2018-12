FOTO: To so posledice čelnega trčenja pri Škofji Loki

BUKOVICA – Danes ob 5.28 so na Bukovici v občini Škofja Loka trčila tri osebna vozila. Gasilci PGD Škofja Loka so nesreče protinaletno in protipožarno zavarovali, odklopili akumulatorje ter posuli razlite motorne tekočine z vpojnim sredstvom in nudili pomoč policiji, dežurnim delavcem cestne službe, delavcu avtovleke in reševalcem NMP Škofja Loka, ti pa so v nesreči poškodovano osebo oskrbeli, poroča uprava za zaščito in reševanje.



Iz PU Kranj so dodali, da je med prehitevanjem prišlo do čelnega trčenja. Povzročitelj nesreče je po prvih podatkih huje poškodovan.