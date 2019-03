FOTO: To so policisti našli ob hišni preiskavi v Kamniku

FOTO: PU Ljubljana

KAMNIK – Policisti so v sredo v Kamniku odkrili prostor za gojenje prepovedane droge konoplje.Pri hišni preiskavi so našli 48 sadik konoplje ter približno 0,5 kilograma suhe konoplje. Zbirajo še obvestila, osumljencu so odredili pridržanje, o ugotovitvah pa obvestili državno tožilko, poroča PU Ljubljana.Poleg naštetega so odkrili tudi več steklenih lončkov z vsebino svetlejše barve ter pripomočke, kot so ventilatorji in stikala.Po koncu zbiranja obvestil bodo na pristojno sodišče podali kazensko ovadbo zaradi utemeljenega suma kaznivega dejanja s področja proizvodnje prepovedanih drog in prometa z njimi.Prostor za gojenje konoplje je pri Kamničanu opazil sodni izvršitelj, ki je po odredbi sodišča opravljal izvršilni postopek pri dolžniku.