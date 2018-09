FOTO: To so fotografije gostilniške drame v Kamniku

KAMNIK – V znanem kamniškem lokalu se je v torekzgodil incident, kakršnega ne pomnijo. Trije zamaskirani nepridipravi so s kladivi razbijali po lokalu ter pri tem uničili veliko kozarcev, ograjo in steklo hladilnika.Po besedah predstavnice PU Ljubljana, so storilci trije mlajši fantje, visoki okoli 180 centimetrov, oblečene so imeli kratke hlače in črne jopice s kapuco. »Dva sta v lokalu pila pivo, ko bi morala plačati, pa sta se začela prerekati z natakarjem. Nazadnje sta vendarle plačala in odšla, a ne za dolgo. Slabih 15 minut pozneje so se vrnili, tokrat trije. Eden je bil dobro zamaskiran, eden je imel čez glavo poveznjeno kapuco, eden pa si je usta prekrival s puloverjem. S seboj so imeli kladiva in vse stolkli,« je za 24ur povedala lastnica lokala, ki je ocenila, da je v lokalu nastalo 1500 do 2000 evrov materialne škode.Lokal je opremljen z varnostnimi kamerami in policija je posnetke že vzela. Očividci medtem pravijo, da sta med njimi gotovo bila fanta, ki nista želela plačati zapitka in da gre za stalna gosta.