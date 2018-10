FOTO: To je prizorišče grozljivega umora: moril naj bi sosed

TIŠINA – Znane so podrobnosti tragičnega dogajanja na območju PU Murska Sobota. V občini Tišina je 59-letnik domnevno umoril 45-letno sosedo, nato pa je sodil še sebi.



Kot smo že poročali, so bili v nedeljo policisti obveščeni, da je bila na območju PU Murska Sobota najdena mrtva ženska srednjih let. Z ogledom in zbiranjem obvestil so ugotovili, da je umrla nasilne smrti. Med zbiranjem obvestil je bil v bližini, na svojem domu, najden mrtev moški, ki je storil samomor. Z nadaljnjim zbiranjem obvestil in drugimi aktivnostmi bodo policisti ugotavljali morebitno povezanost obeh oseb in dogodkov, so sporočili iz PU Murska Sobota.



